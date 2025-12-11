Иран приготовил «сюрприз» для ПВО Израиля

Иран представил БПЛА-камикадзе Hadid-110 для прорыва ПВО противника

Иран представил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой дальности Hadid-110 для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника, который может стать «малозаметным сюрпризом» для Израиля. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Возможности БПЛА-камикадзе были показаны в ходе антитеррористических учений «Саханд-2025» в иранской провинции Восточный Азербайджан. Отличительной особенностью Hadid-110, оснащенного 30-килограммовой боевой частью, выступает сверхмалая радиолокационная сигнатура, характерная для современных тактических ракет. «Вкупе с использованием радиопоглощающих материалов и покрытий эффективная отражающая поверхность дрона Hadid-110 не превышает 0,01—0,02 квадратного метра», — пишет издание.

По оценке «Военной хроники», самолеты дальнего обнаружения и радары западных зенитно-ракетных систем вроде Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) смогут обнаруживать Hadid-110 на расстоянии всего 30—50 километров, в результате чего, с учетом скорости в 510 километров в час, израильским системам ПВО Iron Dome или SPYDER будет практически нечем ответить на удар группы подобных дронов.

«Ключевым свойством стал режим пикирования с высоты 5—9 километров со входом в мертвые зоны радаров систем ПВО», — пишет издание.

Ранее концерн «Калашников» заметил, что в ходе специальной военной операции (СВО) российские зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» уничтожили сотни изделий НАТО.

В ноябре научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов заметил, что регионы, где высока вероятность атак дронов, — это потенциальные рынки для поставок комплексов семейства «Тор».