Войти
Lenta.ru

Иран приготовил «сюрприз» для ПВО Израиля

422
0
0
Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters
Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters.

Иран представил БПЛА-камикадзе Hadid-110 для прорыва ПВО противника

Иран представил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой дальности Hadid-110 для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника, который может стать «малозаметным сюрпризом» для Израиля. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Возможности БПЛА-камикадзе были показаны в ходе антитеррористических учений «Саханд-2025» в иранской провинции Восточный Азербайджан. Отличительной особенностью Hadid-110, оснащенного 30-килограммовой боевой частью, выступает сверхмалая радиолокационная сигнатура, характерная для современных тактических ракет. «Вкупе с использованием радиопоглощающих материалов и покрытий эффективная отражающая поверхность дрона Hadid-110 не превышает 0,01—0,02 квадратного метра», — пишет издание.

По оценке «Военной хроники», самолеты дальнего обнаружения и радары западных зенитно-ракетных систем вроде Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) смогут обнаруживать Hadid-110 на расстоянии всего 30—50 километров, в результате чего, с учетом скорости в 510 километров в час, израильским системам ПВО Iron Dome или SPYDER будет практически нечем ответить на удар группы подобных дронов.

«Ключевым свойством стал режим пикирования с высоты 5—9 километров со входом в мертвые зоны радаров систем ПВО», — пишет издание.

Ранее концерн «Калашников» заметил, что в ходе специальной военной операции (СВО) российские зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» уничтожили сотни изделий НАТО.

В ноябре научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов заметил, что регионы, где высока вероятность атак дронов, — это потенциальные рынки для поставок комплексов семейства «Тор».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Иран
Продукция
NASAMS
Железный купол
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 18:57
  • 11922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.12 18:04
  • 17
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 15:37
  • 1557
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят
  • 10.12 18:00
  • 0
Комментарий к "На Западе испугались российского Т-95"
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95