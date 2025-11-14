Войти
Востребованность российских ЗРК «Тор» оценили

Эксперт Барабанов: ЗРК «Тор» востребованы в регионах с вероятностью атак дронов

Регионы, где высока вероятность атак дронов, — это потенциальные рынки для поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства «Тор». Востребованность российских систем оценил научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов, передает ТАСС.

«Потенциальными рынками ЗРК "Тор" остаются регионы с высокой вероятностью воздушных атак малых и средних целей: страны Ближнего Востока и Северной Африки, где активно применяются БПЛА и управляемые боеприпасы; государства Юго-Восточной Азии с островной географией и потребностью в мобильных ПВО, а также государства Латинской Америки и Африки, где особенно необходимы автономные и сравнительно недорогие комплексы», — говорится в материале «Экспорта вооружений».

По оценке эксперта, «Торы» востребованы как у традиционных партнеров России, так и среди новых заказчиков, которые ищут проверенные решения для защиты войск и стратегических объектов. Он напомнил, что Армения сообщала об активном участии ЗРК «Тор-М2КМ» в боевых действиях в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Автор отметил, что Индия проявляет интерес к решениям, которые позволяют эффективно поражать низколетящие и скоростные цели. Кроме того, делегации Вьетнама, Ирана, Ирака и Бахрейна неоднократно посещали стенды концерна ВКО «Алмаз-Антей» на международных выставках.

В июле генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что в конструкцию «Торов» внесли более 80 доработок на основе опыта применения комплексов в зоне СВО. 60 улучшений касаются радиотехнической аппаратуры ЗРК.

  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Бахрейн
Вьетнам
Индия
Ирак
Иран
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
2020-й год
БПЛА
Тор ЗРК
