На Суперджете успешно испытывается российская система автоматического управления

Выпущенный в 2023 году самолет «Суперджет» 97001 (бортовой номер 97021) на испытаниях нового российского бортового оборудования в Жуковском, ноябрь 2025 года.

Российские пассажирские самолеты «Суперджет» в декабре 2025 года продолжают программу сертификационных испытаний. На машине с заводским номером 97001 (бортовой номер 97021) выполнены 12 посадок с использованием новой отечественной системы автоматического управления (САУ). Эта часть программы успешно выполнена, оборудование работает с необходимыми характеристиками безопасности и точности при приземлении.

Как пояснили в Объединенной авиастроительной корпорации, российская система автоматического управления для импортозамещенного варианта пассажирского самолета «Суперджет» разработана совместно специалистами входящих концерна КРЭТ и компании «Яковлев». Созданные алгоритмы полностью соответствуют тем, которые реализуются на современных пассажирских самолетах, и позволяют выполнять такие задачи, как директорное управление на взлете и полностью автоматическое управление на всех остальных этапах полета

Также специалисты компании «Яковлев», в рамках демонстрации соответствия требованиям сертификационных норм, провели статистическое моделирование автоматических посадок по категории IIIA с использованием математической модели «Самолет-САУ». В ходе исследований выполнены более 3 миллионов посадок со случайным распределением начальных условий и внешних атмосферных возмущений. Система показала соответствие требованиям авиационных правил в части характеристик автоматических посадок.