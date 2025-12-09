Войти
Техносфера

На Суперджете успешно испытывается российская система автоматического управления

409
0
+1
Выпущенный в 2023 году самолет «Суперджет» 97001
Выпущенный в 2023 году самолет «Суперджет» 97001 (бортовой номер 97021) на испытаниях нового российского бортового оборудования в Жуковском, ноябрь 2025 года.
Источник изображения: russianplanes.net

Российские пассажирские самолеты «Суперджет» в декабре 2025 года продолжают программу сертификационных испытаний. На машине с заводским номером 97001 (бортовой номер 97021) выполнены 12 посадок с использованием новой отечественной системы автоматического управления (САУ). Эта часть программы успешно выполнена, оборудование работает с необходимыми характеристиками безопасности и точности при приземлении.

Как пояснили в Объединенной авиастроительной корпорации, российская система автоматического управления для импортозамещенного варианта пассажирского самолета «Суперджет» разработана совместно специалистами входящих концерна КРЭТ и компании «Яковлев». Созданные алгоритмы полностью соответствуют тем, которые реализуются на современных пассажирских самолетах, и позволяют выполнять такие задачи, как директорное управление на взлете и полностью автоматическое управление на всех остальных этапах полета

Также специалисты компании «Яковлев», в рамках демонстрации соответствия требованиям сертификационных норм, провели статистическое моделирование автоматических посадок по категории IIIA с использованием математической модели «Самолет-САУ». В ходе исследований выполнены более 3 миллионов посадок со случайным распределением начальных условий и внешних атмосферных возмущений. Система показала соответствие требованиям авиационных правил в части характеристик автоматических посадок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?