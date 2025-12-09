TNI: Сверхзвуковая скорость повышает живучесть современных истребителей

Появление технологий снижения заметности и эффективных радаров отодвинуло на второй план скоростные характеристики боевых самолетов, однако они по-прежнему влияют на живучесть истребителей. Важность скорости в современной авиации оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Малозаметность и сенсоры стали доминировать в современной войне; самолету уже давно невозможно просто уйти от ракет, которыми его обстреливают враги. Но скорость по-прежнему повышает маневренность, обеспечивает энергией оружие и противодействует защитным системам противника», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что сверхзвуковая скорость обеспечивает оперативный перехват, поскольку самолет может максимально быстро догнать ракету или летательный аппарат противника. Это особенно важно для стран с большим воздушным пространством, включая Россию, США или Канаду.

Также сверхзвук позволяет самолету своевременно занять необходимый район и нанести удар. Это дает возможность уничтожать различные подвижные цели, вроде ракетных установок, до того, как они скроются.

Кроме того, скорость снижает уязвимость самолета, который может максимально быстро выйти из зоны действия систем противовоздушной обороны противника. По словам автора, именно поэтому сверхзвуковые удары остаются неотъемлемой частью западной, российской и китайской доктрин применения авиации.

В ноябре западный журнал Military Watch Magazine назвал непрерывное совершенствование на основе боевого опыта главным преимуществом российского Су-57 перед американскими самолетами.