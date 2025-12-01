Войти
Lenta.ru

На Западе назвали главное преимущество Су-57 перед F-35

193
0
0
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters.

MWM: Главное преимущество Су-57 перед F-35 — совершенствование на основе СВО

Главное преимущество российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американскими самолетами F-22 и F-35 — непрерывное совершенствование на основе реального боевого опыта, в частности, специальной военной операции (СВО). Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Операции Су-57 против украинских целей включали подавление средств противовоздушной обороны, воздушные бои и операции в сильно защищенном воздушном пространстве противника, а также ряд миссий по нанесению точечных ударов», — говорится в публикации.

Издание полагает, что американские F-22 и F-35 главным образом применялись против слабых противников, а по модернизации вооружения отстают от Су-57.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин отметила, что Москва и Нью-Дели в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на 23-й ежегодный российско-индийский саммит и его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди могут объявить о заключении соглашения по Су-57.

Также в ноябре автор издания Брэндон Вайхерт рассказал, что Индия, выбрав истребитель Су-57 или F-35, на полвека свяжет себя с его страной-разработчиком — Россией или США, соответственно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"