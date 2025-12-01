MWM: Главное преимущество Су-57 перед F-35 — совершенствование на основе СВО

Главное преимущество российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американскими самолетами F-22 и F-35 — непрерывное совершенствование на основе реального боевого опыта, в частности, специальной военной операции (СВО). Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Операции Су-57 против украинских целей включали подавление средств противовоздушной обороны, воздушные бои и операции в сильно защищенном воздушном пространстве противника, а также ряд миссий по нанесению точечных ударов», — говорится в публикации.

Издание полагает, что американские F-22 и F-35 главным образом применялись против слабых противников, а по модернизации вооружения отстают от Су-57.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин отметила, что Москва и Нью-Дели в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на 23-й ежегодный российско-индийский саммит и его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди могут объявить о заключении соглашения по Су-57.

Также в ноябре автор издания Брэндон Вайхерт рассказал, что Индия, выбрав истребитель Су-57 или F-35, на полвека свяжет себя с его страной-разработчиком — Россией или США, соответственно.