В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов

400
0
0
Кадр: Telegram-канал Mash
В России разработали пулеметную турель «Людмила» с ИИ для защиты от дронов

Российские специалисты разработали пулеметную турель «Людмила» с искусственным интеллектом (ИИ). Разработка сможет усилить защиту критической инфраструктуры от дронов, сообщает Telegram-канал Mash.

Установка с пулеметом Калашникова ПКТ калибра 7,62 миллиметра способна обнаружить цель на дистанции до 500 метров, а максимальная дальность поражения составляет 400 метров. Заявленная точность установки стоимостью около миллиона рублей — 90 процентов.

«Сейчас у разрабов в планах оснастить турель обзором в 360 градусов и натаскать ИИ на предугадывание передвижения целей на полсекунды вперед. Обкатка показала — оружие эффективно», — говорится в сообщении.

В октябре гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что антидроновую турель с парой ПКТ и системой целеуказания «Катран» испытают в зоне СВО.

В апреле стало известно, что военнослужащие 201-й военной базы Вооруженных сил России создали роботизированный модуль для пулеметов Калашникова ПКТ и ПКТМ. Установку оснастили камерой высокого разрешения и системой стабилизации.

