Войти
Lenta.ru

В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95

421
0
0
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В сети опубликовали детальные рендеры российского танка Т-95

Telegram-канал gustiiz-3D опубликовал серию постов с основанными на подлинном альбоме чертежей детальными рендерами первого образца российского танка «Объект 195», также известного как Т-95. На них обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



Издание называет «Объект 195» «удешевленно-упрощенным» вариантом танка, в настоящее время известного под шифром Т-14 «Армата» («Объект 148»), который «также, похоже, закономерно зашел в тупик».

Telegram-канал отмечает, что 58-тонный диковатый монстр «предельных параметров» Т-95 получил 152-миллиметровую и 30-миллиметровую пушки еще до «эпохи дронов» и «воочию продемонстрировал тупиковость концепции современного танка». «Проект был закрыт решением Министерства обороны РФ в 2008 году», — напоминает издание.

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Джек Бакби описал Т-14 «Армата» одним словом — «провал».

В сентябре госкорпорация «Ростех» напомнила, что экспериментальный танк «Объект 195», который разрабатывали с 1990-х годов, не пошел в серию, но повлиял на создание танка Т-14 «Армата».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Т-95
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?