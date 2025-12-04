В 19FortyFive назвали провальным танк Т-14 «Армата»

Российский танк Т-14 «Армата» можно описать одним словом: «провал». С критикой боевой машины выступил обозреватель американского журнала 19FortyFive Джек Бакби.

Автор пишет, что «представленный в 2015 году проект обещал необитаемую башню, капсулу экипажа и системы активной защиты, которые должны были превзойти западные разработки», однако «так и не стал боеготовой платформой после десятилетия шумихи».

Причиной этого обозреватель считает недостатки производства, дороговизну танка и западные санкции, введенные в отношении России из-за специальной военной операции (СВО). Автор уверяет, что Т-14 устарел еще до того, как вступил в бой, поскольку СВО продемонстрировала смещение приоритетов боевых действий в сторону дешевых беспилотников и войны на истощение.

Бакби признает, что проект Т-14 «Армата» «на бумаге» впечатляет. «Реальность такова: мир постепенно отходит от танковой войны», — заключает обозреватель.

В октябре Бакби на страницах американского издания National Security Journal заметил, что ошибка российского танка Т-14 «Армата» до сих пор «вызывает неприятные ощущения».