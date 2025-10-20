В США поделились «неприятными ощущениями» из-за ошибки российского Т-14 «Армата»

NSJ: Ошибка танка Т-14 «Армата» до сих пор вызывает неприятные ощущения

Ошибка российского танка Т-14 «Армата» до сих пор «вызывает неприятные ощущения», делится обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Джек Бакби.

Автор напоминает, что представленная «с помпой» в 2015 году боевая машина стала «танком, который так и не появился». «Десять лет спустя амбициозная платформа следующего поколения с необитаемой башней и усовершенствованной броней так и не поступила на фронт», — говорится в публикации.

Там утверждается, что основными проблемами программы Т-14 «Армата» стали «непомерные затраты, ненадежные компоненты и невозможность наладить массовое производство». «Танк, который должен был переосмыслить российскую бронетехнику, вместо этого выявил ограничения оборонной промышленности Москвы, а также высокие затраты, ненадежные компоненты и производственные линии, которые с трудом выходят за рамки прототипов», — пишет обозреватель, признавая, что данный танк «по-прежнему является важным и ярким примером военно-промышленных намерений России».

Бакби не исключает, что если Россия решит все проблемы программы Т-14 «Армата», то данный танк, «возможно, когда-нибудь попадет в бой».

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что Вооруженные силы России выбрали для широкого использования танк Т-90 и его модернизированный вариант «Рывок-1» вместо нового Т-14 «Армата» из-за дешевизны и простоты производства.

В июле издание Military Watch Magazine сообщило, что в ближайшее десятилетие Россия может вернуться к советским объемам выпуска танков.