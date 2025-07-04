На Западе констатировали возврат России к советским объемам выпуска Т-80 и Т-90

MWM: Россия возвращается к советским объемам выпуска танков Т-80 и Т-90

В ближайшее десятилетие Россия может вернуться к советским объемам выпуска танков, констатирует западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Российский оборонный сектор находится на пути к дальнейшему значительному расширению производства основных боевых танков, чтобы достичь знакового объема производства в 1000 новых танков к середине 2028 года и ошеломляющих 3000 танков к середине 2035 года», — говорится в публикации.

Издание уверяет, что в 2024 году Россия выпустила 280-300 танков, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель за 2022-й. MWM отмечает, что наращивание производства танков обусловлено как проходящей специальной военной операцией, так и ростом напряженности на границе России со странами НАТО.

В публикации указывается, что Россия может возобновить производство танков Т-80, которые, вероятно, превзойдут самые современные варианты Т-90 и будут иметь ряд черт, общих с танками Т-14. Основными российскими площадками для производства танков издание считает «Уралвагонзавод» и, в случае организации выпуска Т-80, «Омсктрансмаш».

В июне в публикации западного издания Army Recognition сообщалось, что «производство Т-90М утроилось по сравнению с уровнем 2020-2021 годов и может достичь 1000 единиц в год к 2028 году».