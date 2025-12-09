Войти
Новая технология российских «Гераней» вызвала вопрос

Кадр: Telegram-канал «Военная хроника»
Кадр: Telegram-канал «Военная хроника».

Прилетевшие в Чернигов российские дроны «Герань» были оснащены новой технологией

Прилетевшие в украинский город Чернигов российские дроны «Герань» были оснащены новой технологией, которая вызвала вопрос у Telegram-канала «Военная хроника».

По данным издания, российские реактивные дроны, атаковавшие объекты в Чернигове, «были оснащены модулем автонаведения и селекции целей, а также системой распознавания объектов на земле», в связи с чем по технологичности они скорее занимают промежуточное положение между крылатыми и авиационными ракетами.

«Особенно интересно — какая система связи используется на дронах, чтобы у оператора была возможность поражать цели в режиме реального времени», — пишет издание.

Военная хроника утверждает, что основным сенсором выступает камера, работающая в оптическим или инфракрасном режиме, данные с которой анализирует нейросеть, и, после сопоставления с шаблоном, передает их оператору для коррекции и подтверждения атаки.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотные летательные аппараты «Герань-3» атаковали склады в Киевской области, взрывы также были слышны в районе аэродрома в Хмельницкой области, а также в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.

Также в декабре обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик заметил, что перехват российских ударных дронов-камикадзе линейки «Герань», оснащенных ракетой класса «воздух-воздух» Р-60, представляет опасность для истребителей Вооруженных сил Украины.

