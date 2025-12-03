Войти
Lenta.ru

Перехват российских «Гераней» стал рискованным для истребителей ВСУ

133
0
0
Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости
Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости.

TWZ: Перехват российских «Гераней» представляет опасность для истребителей ВСУ

Перехват российских ударных дронов-камикадзе линейки «Герань» представляет опасность для истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупреждает обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

Автор обратил внимание на распространившиеся в сети сообщения о том, что российские «Герани» начали получать ракеты класса «воздух-воздух» Р-60, способные наводиться на воздушные цели — вертолеты и истребители — и поражать их.

«Украинские самолеты и вертолеты играют ключевую роль в срыве атак с использованием этих беспилотников и не имеют возможности заранее знать, несут ли их цели ракеты класса "воздух-воздух"», — говорится в публикации.

Отмечается, что перспектива уничтожения ракетой «Герани» украинского вертолета или истребителя стала еще одним серьезным фактором риска, который предстоит учитывать ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые начали оснащать ракетами класса «воздух-воздух» Р-60, могут наводиться на цели при помощи головки самонаведения ракеты и поражать их.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.12 18:19
  • 14
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 17:02
  • 1
Виталий Нарышкин: «Когда грянул гром, мы сумели быстро перестроиться»
  • 02.12 16:58
  • 1
УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации
  • 02.12 16:20
  • 11769
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 09:22
  • 1
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 08:51
  • 9
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 02.12 08:39
  • 7
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"