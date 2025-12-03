Перехват российских «Гераней» стал рискованным для истребителей ВСУ

TWZ: Перехват российских «Гераней» представляет опасность для истребителей ВСУ

Перехват российских ударных дронов-камикадзе линейки «Герань» представляет опасность для истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупреждает обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

Автор обратил внимание на распространившиеся в сети сообщения о том, что российские «Герани» начали получать ракеты класса «воздух-воздух» Р-60, способные наводиться на воздушные цели — вертолеты и истребители — и поражать их.

«Украинские самолеты и вертолеты играют ключевую роль в срыве атак с использованием этих беспилотников и не имеют возможности заранее знать, несут ли их цели ракеты класса "воздух-воздух"», — говорится в публикации.

Отмечается, что перспектива уничтожения ракетой «Герани» украинского вертолета или истребителя стала еще одним серьезным фактором риска, который предстоит учитывать ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые начали оснащать ракетами класса «воздух-воздух» Р-60, могут наводиться на цели при помощи головки самонаведения ракеты и поражать их.