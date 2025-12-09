Войти
Lenta.ru

Названа главная проблема американского B-21

423
1
0
Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters
Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters.

19FortyFive: Главная проблема бомбардировщика B-21 — малые темпы производства

Военно-воздушным силам (ВВС) США необходимы сотни новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider для возможного противостояния с Китаем, однако темпы производства самолетов слишком малые. Главную проблему B-21 назвал обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

Он подчеркнул, что в Китае рассредоточено большое количество аэродромов, а также ключевых промышленных и военных объектов. Чтобы быстро вывести из строя основные цели ВВС США потребуются сотни современных самолетов. Аналитики допускают, что для сдерживания Китая Вашингтону потребуется 150-200 новых B-21.

«Но промышленная реальность такова, что Northrop Grumman, скорее всего, может производить всего около дюжины сверхсложных B-21 в год, а это означает, что для выпуска двухсот или более самолетов потребуется почти два десятилетия», — подчеркнул Касс.

В сентябре блог The Aviationist писал, что второй бомбардировщик B-21 поднялся в воздух. Самолет совершил полет над объектом корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния) в сопровождении F-16.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-16
Компании
Northrop Grumman
1 комментарий
№1
09.12.2025 09:18
Эту проблему для НОАК решит РФ поставками серийно 4шт Ту-160М в Китай и передачу всех новых НК-32 для обеспечения нормальной боевой работы. От Китая нам нужно все сведения  проекта космоплана ФРГ.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?