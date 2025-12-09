Войти
Lenta.ru

В США предложили забыть об истребителях шестого поколения

404
0
0
Фото: U.s. Air Force Graphic / Handout via Reuters
Фото: U.s. Air Force Graphic / Handout via Reuters.

19FortyFive: Модернизированный F-35 обеспечит возможности F-47 за полцены

Модернизированная версия американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может обеспечить 80 процентов возможностей самолетов шестого поколения F-47 за полцены. Lockheed Martin предложила забыть о следующем поколении самолетов, пишет 19FortyFive.

Весной разработчик F-35 уступил контракт на создание F-47 в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) компании Boeing. При этом Lockheed Martin начала работу над «планом Б», которым стала разработка самолета поколения 5+. «Моя задача в моей команде по аэронавтике состоит в том, чтобы получить 80 процентов возможностей самолетов шестого поколения за полцены», — заявлял ранее гендиректор компании Джим Тайклет.

Подробности модернизации не раскрывают. В публикации допустили, что усовершенствованный F-35 могут оснастить более мощным двигателем, современными датчиками и новыми системами. Также ему могут придать «крайне низкую заметность». Считается, что новые покрытия, разработанные в ходе программы NGAD, могут нанести на модернизированные F-35.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что в стране уже началась разработка истребителя шестого поколения F-47. В компании Boeing утверждают, что у самолета «беспрецедентные характеристики и в плане малозаметности, и в плане скорости».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?