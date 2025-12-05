Третий спутник АмГУ запустят в 2025 году

Третий спутник АмГУ запустят с Восточного до конца 2025 года

Третий спутник Амурского государственного университета (АмГУ) планируют запустить с космодрома Восточный до конца 2025 года. Об этом сообщили на сайте вуза.

Отмечается, что старт пройдет в рамках программы госкорпорации «Роскосмос» по запуску малых космических аппаратов-кубсатов «Универсат». На спутник установили прибор «Меридиан-Амур», который будет контролировать нарастание слоев контаминантов внутри аппарата.

Контаминация проявляется в виде тонких пленок сублимированных веществ, которые образуются на поверхностях компонентов спутников. Это приводит к снижению функциональности систем аппарата. Прибор поможет определить, какие материалы более подвержены негативному влиянию космической среды. В дальнейшем «Меридиан-Амур» планируют использовать на российско-белорусском космическом аппарате.

Также спутник получил перспективную двигательную установку, разработанную на базе абляционного импульсного плазменного двигателя в Московском авиационном институте. Двигатели будут корректировать направление аппарата, чтобы продлить его работу или увести с орбиты.

В октябре стало известно, что компании «Геоскан» и «Гонец» успешно испытали высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне (от двух до четырех гигагерц). В испытаниях задействовали спутники «Геоскан-4» и «Геоскан-5».