Войти
Lenta.ru

В США раскрыли будущее российского Су-57

205
0
0
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

TNI: Индия может принять участие в развитии российского истребителя Су-57

В будущем Индия может принять участие в развитии российского истребителя пятого поколения Су-57, на основе которого не исключено создание национального боевого самолета программы Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Автор напоминает, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию Москва и Нью-Дели планируют обсудить планы по военно-техническому сотрудничеству, касающиеся, в частности, вопросов продажи самолетов Су-57 и систем противовоздушной обороны (ПВО) С-500.

Обозреватель отмечает, что в настоящее время Индия, являющаяся крупнейшим покупателем российского оружия, добивается значительных успехов в собственной оборонной промышленности и заинтересована в новых технологиях, которые ей может предоставить Россия. «По сути, вместо того, чтобы просто купить самолет [Су-57], Индия будет участвовать в его дальнейшем развитии», — утверждает автор, замечая, что решения, используемые в Су-57, могут быть интегрированы в AMCA.

Также Сучиу напоминает, что системы ПВО С-400 российского производства хорошо себя зарекомендовали в ходе недавнего индийско-пакистанского конфликта, поэтому более современные С-500 представляют интерес для Нью-Дели.

Ранее журнал Military Watch Magazine написал, что Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке систем ПВО С-500.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 05:03
  • 11819
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 03:46
  • 0
Комментарий к ""Алмаз-Антей": ни одна зарубежная ПВО не конкурент для С-400 в ее классе"
  • 05.12 03:16
  • 4
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 05.12 00:16
  • 3
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 05.12 00:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о планах Индии купить российские С-500"
  • 04.12 23:55
  • 1
Фирма из США представила новый автономный надводный беспилотник
  • 04.12 23:37
  • 1
Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
  • 04.12 20:55
  • 0
Комментарий к "Индия запросит у России пять эскадрилий С-400"
  • 04.12 19:41
  • 2
Индия запросит у России пять эскадрилий С-400
  • 04.12 19:29
  • 3
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 04.12 19:10
  • 2
Стало известно о планах Индии купить российские С-500
  • 04.12 17:52
  • 18
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 04.12 11:34
  • 0
США запускают программу доминирования в сфере дронов стоимостью $1 млрд
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"