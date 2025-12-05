Войти
Российская С-400 получила нехарактерные свойства

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com.

«Алмаз-Антей»: С-400 получила нехарактерные для систем ПВО свойства

Российская С-400 получила нехарактерные для систем противовоздушной обороны (ПВО) свойства. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

По его словам, в современном мире необходимо молниеносно реагировать на изменяющиеся угрозы. «Один из таких ответов — огромный модернизационный потенциал зенитной ракетной системы С-400, который позволяет нам во время специальной военной операции быстро купировать возникающие угрозы», — сказал руководитель.

Ранее журнал Military Watch Magazine отметил, что Индия заинтересована в приобретении российских систем ПВО С-400 и истребителей пятого поколения Су-57 из-за провала западного боевого самолета Rafale.

В ноябре газета The Times of India сообщила, что Минобороны Индии одобрило закупку для Военно-воздушных сил пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 и ракет к ним у России.

