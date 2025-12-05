Один тип дронов стал угрозой для маршрутов снабжения ВСУ

BI: Оптоволоконные БПЛА стали угрозой для важнейших маршрутов снабжения ВСУ

Обломки оптоволоконных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создают проблемы для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, пишет издание Business Insider (BI).

Для противодействия системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противник активно использует беспилотники с оптоволоконной связью. Это вынуждает войска действовать с повышенной осторожностью из-за множества проводов, опутавших все поле боя.

«Когда видишь спутанный провод, то не знаешь, что это, остатки от оптоволоконного дрона? Или мина-растяжка?» — заявил изданию украинский спецназовец.

Оптоволоконный кабель является ключевым элементом таких дронов, обеспечивая защиту от РЭБ, но также представляет их главный недостаток. Он может зацепиться за ветки деревьев, ЛЭП или элементы зданий, что приведет к прекращению полета. Даже при успешном выполнении задачи кабель остаётся на местности, создавая дополнительные проблемы, отмечает издание.

Ранее стало известно, что в России создали технологию для борьбы с обледенением БПЛА. Для этого техники решили использовать нагревающуюся электропроводящую полимерную нить.