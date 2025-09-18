Войти
Российские БПЛА перестанут покрываться льдом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Известия»: Технологию для борьбы с обледенением БПЛА создали в России

Технологию для борьбы с обледенением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создали в России. Об этом сообщает газета «Известия».

Для того, чтобы БПЛА перестали покрываться льдом, российские разработчики предложили использовать нагревающуюся электропроводящую полимерную нить.

«Нить используется не только в дронах и в системах противообледенения для них, также она позволяет создавать антистатические материалы для интерьеров современных российских пассажирских лайнеров, повышая безопасность и комфорт», — сказал генеральный директор компании-разработчика «Ампертекс» Павел Погребняков.

По его словам, нить обеспечивает нагрев до 110 градусов Цельсия.

Ранее движение «Народный фронт» сообщило, что россияне при поддержке «Кулибин-клуба» создали беспилотник «Зефир-М», способный зависать в воздухе до 24 часов.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
