Египет представил новый БЭК с «Орлом»

Фото: armyrecognition.com
Фото: armyrecognition.com.

Египетская компания AIO представила БЭК с боевым модулем Eagle-2 на EDEX 2025

Египетская компания Arab International Optronics (AIO) представила новый безэкипажный катер USV-AIO-001, вооруженный боевым модулем Eagle-2 («Орел-2»). Дрон показали на выставке EDEX 2025, сообщает Army Recognition.

Модуль Eagle-2, который разработали совместно с испанской компанией Escribano, оснастили пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Также стабилизированная в двух плоскостях платформа поддерживает установку другого оружия калибров от 5,56 до 14,5 миллиметра. «Орел-2» оснащен тепловизионной камерой, дневной камерой с 30-кратным увеличением, а также лазерным дальномером. Это позволит вести наблюдение и поражать различные цели в любое время суток.

Как пишет издание, USV-AIO-001 разработали в рамках продолжающихся работ по оснащению египетских военных новыми беспилотными системами. Так, ранее компания Amstone выпустила БЭК B5 HYDRA с грузоподъемностью 600 килограммов. Аппарат может нести легкие торпеды Black Scorpion.

В ноябре «Известия» со ссылкой на источники писали, что действующие на херсонском направлении подразделения Воздушно-десантных войск России в ближайшее время получат на вооружение БЭК, которые по мощности боевой части сравнимы с боеголовкой ракеты «Искандер.

  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
