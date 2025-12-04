Войти
Lenta.ru

В зоне СВО заметили «крысиного короля» FPV-дронов

248
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

В зоне СВО заметили октокоптер из нескольких FPV-дронов

Тяжелый октокоптер, который сделали из элементов FPV-дронов, заметили в зоне СВО. Вооруженные силы России используют необычный беспилотник в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».



Раму «крысиного короля» собрали из элементов квадрокоптеров, которые образуют восемь лучей. На каждом установили по два электродвигателя с винтами. Питание беспилотника обеспечивают пять аккумуляторов.

Можно предположить, что импровизированный тяжелый дрон способен перевозить различные грузы. Кроме того, подобный аппарат можно использовать в качестве бомбардировщика.

В ноябре российский военнослужащий специального подразделения с позывным Гуантанамо рассказал, что FPV-дрон «Бумеранг» может заменить десять обычных беспилотников. Ударная версия дрона несет до четырех килограммов взрывчатки. Кроме того, она получила автомат удержания цели. Также аппараты используют в качестве разведчиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"