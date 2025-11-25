Российский «Бумеранг» заменил десять обычных БПЛА

ТАСС: Российский FPV-дрон «Бумеранг» в зоне СВО заменяет десять обычных БПЛА

Российский FPV-дрон «Бумеранг» может заменить десять обычных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ТАСС рассказал военнослужащий специального подразделения с позывным Гуантанамо, находящийся на красноармейско-мирноградском направлении зоны специальной военной операции (СВО).

«Это сейчас и разведчики, и минеры. Основной элемент поражения — живая сила, бронированная техника. Вместо десяти потраченных дронов я использую только один», — сказал военнослужащий.

По его словам, благодаря опции автомата удержания цели (АУЦ) оператор БПЛА может довести дрон до назначения даже в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Гуантанамо добавил, что один «Бумеранг» может совершить 30-40 вылетов.

В ударном варианте применения данный БПЛА, по оценке военнослужащего, переносит до четырех килограммов взрывчатки, которая обычно используется для подрыва бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее агентство со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) сообщило, что российский FPV-дрон «Бумеранг» в зоне СВО поразил объект ВСУ на расстоянии в 57 километров, что стало рекордом по дальности.

Также в ноябре ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК рассказало, что российские войска в районах населенных пунктов Купянск и Красноармейск применили тысячи FPV-дронов «Бумеранг».