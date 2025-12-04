Войти
Названы преимущества российского «Кощея»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Матвийчук: Дрон «Кощей» сможет доставлять грузы и наносить удары

Российский тяжелый дрон «Кощей», который применяют в зоне СВО, может выполнять ударные задачи и доставлять грузы. Преимущества аппарата назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

Отмечается, что беспилотник может нести до 12 килограммов груза. Это позволяет использовать его в качестве ударной и логистической машины. По словам эксперта, «Кощея» применяют для нанесения ударов по укреплениям противника.

«В то же время в критических ситуациях, когда подразделения оказываются в окружении или испытывают дефицит снабжения, "Кощей" выполняет роль транспортного средства, доставляя на позиции боеприпасы, воду и продукты питания», — сказал Матвийчук.

Ранее в компании «Доминанта» рассказали, что дроны «Кощей» начали применять на красноармейском направлении СВО. Аппарат способен доставить до шести боеприпасов на дальность до 30 километров.

