Военный эксперт рассказал о преимуществах российского дрона «Кощей»

Матвийчук: «Кощей» может и наносить удары противнику, и доставлять груз военным РФ

На красноармейском направлении применяется российский тяжелый дрон «Кощей». Этот аппарат относится к категории универсальных тяжеловесов и способен выполнять широкий спектр задач на поле боя. Об этом «Известиям» 2 декабря рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Кощей» может нести на борту до 12 кг груза, что позволяет использовать его как для снабжения войск, так и для нанесения точных ударов.

По словам эксперта, дрон эффективно применяется для уничтожения укрепленных огневых точек и фортификационных сооружений противника, выступая в роли своеобразного «тяжелого бомбардировщика».

«В то же время, в критических ситуациях, когда подразделения оказываются в окружении или испытывают дефицит снабжения, «Кощей» выполняет роль транспортного средства, доставляя на позиции боеприпасы, воду и продукты питания», — уточнил эксперт.

Матвийчук провел аналогию с украинским сельскохозяйственным дроном «Баба-Яга», отметив, что «Кощей» представляет собой его военную адаптацию, разработанную для выполнения специальных задач. Применение этого многофункционального аппарата значительно повышает тактическую гибкость и оперативность снабжения российских подразделений на передовой, отметил специалист.

16 сентября сообщалось, что беспилотник для бомбардировки и доставки грузов «Кощей» начал применяться в зоне специальной военной операции (СВО). Уточняется, что инженеры разработали дрон «Кощей», который является аналогом украинского дрона «Баба-яга», однако технически представляет собой совершенно иной аппарат. «Кощей» является возвращаемым беспилотником, способным нести от трех до шести зарядов.