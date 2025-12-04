Войти
Lenta.ru

Египет представил альтернативу HIMARS на советском шасси

243
0
0
HIMARS. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
HIMARS. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Египет представил ракетный комплекс Rad'a 300 на шасси советского АТС-59Г

Египет представил новый мультикалиберный ракетный комплекс Rad'a 300, который называют местной альтернативой американским системам HIMARS и M270. Машину построили на шасси советского тягача АТС-59Г, пишет Army Recognition.

Ракетную систему впервые показали в ходе выставки EDEX 2025 в Новом Каире. Разработчики позиционируют Rad'a 300 как центральный элемент новой стратегии в области дальнобойных систем. «Египетские официальные лица, присутствовавшие на выставке, не вдавались в подробности, но отметили, что система предназначена для высокоточного или интенсивного ведения огня на расстоянии до 300 километров», — говорится в публикации.

Машина на гусеничном шасси получила сварную бронированную кабину. В задней части расположен блок с пакетом направляющих. Образец на выставке оснастили четырьмя контейнерами для ракет. Установка сможет нести различные изделия с дальностью до 300 километров. Машина развивает скорость до 40 километров в час.

Автор допустил, что египетскую систему можно перезаряжать пакетами. Это снижает время подготовки к поражению целей.

В сентябре в Сербии представили ракетный комплекс «Шумадија», который способен нести ракеты нескольких типов. Система может поражать цели высокоточными тактическими ракетами с дальностью 70 километров и баллистическими, которые могут преодолеть 285 километров до цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Сербия
США
Продукция
HIMARS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"