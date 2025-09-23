В Сербии представили «аналог HIMARS»

В Сербии представили новый ракетный комплекс Sumadija

Новый ракетный комплекс Sumadija («Шумадија»), который может нести ракеты нескольких типов, представили на параде в честь Дня сербского единства в Белграде. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Модульную систему можно считать условным аналогом американского комплекса HIMARS, который способен нести управляемые реактивные снаряды GMLRS и баллистические ракеты ATACMS.

«Шумадија» способна запускать 262-миллиметровые тактические ракеты «Јерина-2» с дальностью до 70 километров, баллистические ракеты «Јерина-1» с дальностью до 285 километров и крылатые ракеты «Вила-1», которые могут поразить цель на расстоянии до 290 километров.

Комплекс на четырехосном колесном шасси предназначен для поражения важных объектов противника, включая системы ПВО, военные базы, стоянки авиации и другие цели.

В августе в Китае заметили подвижные макеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS на шасси трехосных грузовиков. Машины можно использовать для отработки алгоритмов самонаведения высокоточного оружия на тренировках.