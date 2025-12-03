Российская «Тень» отсканировала ВСУ

РИА Новости: Детектор «Тень» отслеживает все используемые БПЛА ВСУ частоты

Российский детектор «Тень» отслеживает все используемые беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) частоты. Об этом РИА Новости сообщил директор производства данных изделий.

«Все частоты, на которых летает противник, наш детектор уже умеет сканировать. У него также есть запас по более высокому диапазону частот, которых еще даже нет у противника», — уточнил собеседник.

По его словам, российский прибор создан с учетом возможностей дронов ВСУ следующего поколения, а соответствующее программное обеспечение дорабатывается с учетом обратной связи от бойцов зоны специальной военной операции (СВО).

В октябре директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло в ходе международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» рассказал ТАСС, что в зону СВО отправили тысячи российских обнаружителей БПЛА «Марс».

В том же месяце в компании сообщили агентству, что детектор дронов «Булат» получил возможность обнаруживать беспилотники в диапазоне 7,2 гигагерца.