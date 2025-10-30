Войти
Lenta.ru

На фронт отправили тысячи российских «Марсов»

154
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

3mx: На фронт отправили тысячи российских обнаружителей БПЛА «Марс»

На фронт отправили тысячи российских обнаружителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Марс». Об этом ТАСС на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» рассказал директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло.

«На фронт уже поставили несколько тысяч изделий», — заявил руководитель.

По его словам, в основном обнаружитель дронов используется совместно с детекторами «Булат» в приграничье — первое устройство засекает украинские беспилотники-матки, тогда как второе отслеживает приближение ударных FPV-дронов.

В сентябре в компании 3mx сообщили агентству, что детектор дронов «Булат» получил возможность обнаруживать беспилотники в диапазоне 7,2 гигагерца.

В марте Шандобыло рассказал газете «Известия» писали, что российский детектор «Булат» с системой искусственного интеллекта сможет определять типы атакующих БПЛА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"