В России оценили вооружение корейских Су-25

Архивное фото. Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Корейские штурмовики Су-25 получили высокоточные ракеты

Штурмовики Су-25 Военно-воздушных сил (ВВС) Корейской народной армии получили высокоточные ракеты класса «воздух-земля». Вооружение самолетов оценил российский Telegram-канал «Военный осведомитель».



На фотографиях празднования 80-летия северокорейских ВВС можно заметить ракеты под крылом Су-25. На каждом узле подвески разместили по три небольшие ракеты, которые похожи на иранские Ghaem-114. Эти боеприпасы, в свою очередь, являются клонами американских управляемых ракет AGM-114 Hellfire.

«ВВС КНДР пошли тем же путем, что в свое время ВВС США, Азербайджана и других стран: вооружения классических штурмовиков актуальным управляемым оружием и возможностью работы по целям "издалека"», — говорится в сообщении.

В апреле издание SavunmaSanayiST писало, что азербайджанский Су-25 Lacin с крылатой ракетой SOM-B1 производства Турции успешно прошел огневые испытания. Ракета позволяет поражать цели на расстояниях до 250 километров.

