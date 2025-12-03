Часть дивидендов банка ВТБ направят на модернизацию "Северной верфи"

Дивиденды от ВТБ в пользу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) пойдут как на улучшение финансового состояния ОСК, так и на модернизацию "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в интервью агентству Reuters глава ВТБ Андрей Костин в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!".

"По договоренности с Минфином они будут доведены до ОСК в январе следующего года. Деньги пойдут как на улучшение финансового состояния корпорации, так и на развитие – на модернизацию "Северной верфи" в Петербурге", – цитирует его слова ТАСС.

Судостроительный завод Северная верфь nordsy.spb.ru

Костин уточнил, что стоимость модернизации сейчас оценивается в сумму около 250 млрд рублей.

По словам главы ВТБ, помимо "Северной верфи", сейчас ведется предварительная работа по верфи на Дальнем Востоке.

"Пока только землю выкупили у собственников. Строительство там будет дороже. Цифра в 5 млрд долларов, которую обсуждают, взята с потолка, пока никто оценку стоимости этого проекта не делал", – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил направлять доходы государства от дивидендов ВТБ за 2024–2028 годы на финансирование Объединенной судостроительной корпорации. За 2024 год доходы государства от дивидендов ВТБ превысили 200 млрд рублей.

Летом 2025 года в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Петербурга Александр Беглoв и председатель совета директоров АО "ОСК" Андрей Костин, подписали сoглашение о реализации инвестиционного прoекта "Модернизация ПАО СЗ "Северная верфь".

Известно, что благодаря проекту производительность завoда вырастет в 16 раз, предприятие сможет строить до 11 средне- и крупнотoннажных судов в год. Проект намерены завершить к 2030 году.