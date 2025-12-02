Войти
Lenta.ru

Новый танк Leopard сравнили с «Королевским тигром» времен ВМВ

220
0
0
Фото: Angelika Warmuth / Reuters
Фото: Angelika Warmuth / Reuters.

Коц: Leopard 2A8 сравним с тяжелым танком «Королевский тигр» времен ВМВ

Новая модификация немецкого танка Leopard 2 сравнима по массе с тяжелым танком времен Второй мировой войны (ВМВ) Panzerkampfwagen VI Ausf. B Königstiger («Королевский тигр»). Об этом пишет Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Обновленная машина отличается усиленным бронированием и наличием дополнительного оборудования, включая комплекс активной защиты (КАЗ). Это увеличило вес танка до 70 тонн. «По боевой массе Leopard 2A8 соответствует скорее тяжелым танкам времен Второй мировой, чем современным основным боевым. "Королевский тигр", для сравнения, весил 68 тонн», — пишет Коц.

«Королевские тигры», которые начали выпускать в конце 1943 года, отличались посредственными ходовыми качествами и низкой надежностью. Во многом это было связано с высокой массой танка.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что новый Leopard сможет уверенно передвигаться только по твердым покрытиям. При этом для эвакуации застрявшего Leopard 2A8 потребуется несколько единиц техники.

В июне стало известно, что немецкие танкисты начали перенимать опыт СВО. «Леопарды» Бундесвера оснащают экранами для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Leopard-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:30
Комментарий к "На земле, в море, в воздухе… Чего бы стоила европейская армия против России?"
  • 02.12 05:40
  • 11752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 02:58
  • 1
Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против РФ в сфере экспорта вооружений
  • 02.12 02:55
  • 1
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции
  • 02.12 02:52
  • 6
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 02.12 02:49
  • 2
Потолок воздуха
  • 02.12 02:44
  • 3
Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
  • 02.12 00:28
  • 43
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 01.12 23:40
  • 0
Комментарий к "Если боевые действия на Украине прекратятся, разгорится междоусобица уже в Европе (The Economist, Великобритания)"
  • 01.12 21:33
  • 0
Комментарий к "Почему стоит поддержать мирный план Трампа по Украине (Time, США)"
  • 01.12 20:54
  • 3
Малые крылья большой страны: в России хотят создать до пяти новых моделей легких самолетов
  • 01.12 12:16
  • 1
Новая лазерная база НАТО в Арктике будет противодействовать России и Китаю (Newsweek, США)
  • 01.12 11:56
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 01.12 11:14
  • 6
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 08:49
  • 2
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"