Новый танк Leopard сравнили с «Королевским тигром» времен ВМВ

Коц: Leopard 2A8 сравним с тяжелым танком «Королевский тигр» времен ВМВ

Новая модификация немецкого танка Leopard 2 сравнима по массе с тяжелым танком времен Второй мировой войны (ВМВ) Panzerkampfwagen VI Ausf. B Königstiger («Королевский тигр»). Об этом пишет Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Обновленная машина отличается усиленным бронированием и наличием дополнительного оборудования, включая комплекс активной защиты (КАЗ). Это увеличило вес танка до 70 тонн. «По боевой массе Leopard 2A8 соответствует скорее тяжелым танкам времен Второй мировой, чем современным основным боевым. "Королевский тигр", для сравнения, весил 68 тонн», — пишет Коц.

«Королевские тигры», которые начали выпускать в конце 1943 года, отличались посредственными ходовыми качествами и низкой надежностью. Во многом это было связано с высокой массой танка.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что новый Leopard сможет уверенно передвигаться только по твердым покрытиям. При этом для эвакуации застрявшего Leopard 2A8 потребуется несколько единиц техники.

В июне стало известно, что немецкие танкисты начали перенимать опыт СВО. «Леопарды» Бундесвера оснащают экранами для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе.