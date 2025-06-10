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Немецкие танкисты переняли опыт СВО

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Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters.

Немецкие танки начали оснащать «мангалами» для защиты от дронов

Немецкие танки Leopard 2 начали оснащать антидроновыми экранами, которые называют «мангалами». На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

Бундесвер перенимает опыт специальной военной операции (СВО), в ходе которой активно используются «мангалы» для защиты техники от дронов-камикадзе. Немецкие военные опубликовали снимки, демонстрирующие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Marder после обслуживания в 4-м логистическом полку.

Танк оснастили решетчатой конструкцией над крышей башни, корпус БМП прикрыли сплошной «кольчугой» из цепей и решеток.

«Получается у немцев пока что так себе, даже хуже, чем у японцев», — отметил автор.

В мае стало известно, что российские танкисты защитили свои машины от дронов пучками стальной проволоки, которые наварили на «мангал».

В том же месяце появились фотографии с японскими танками Type 90 и Type 10, которые оснастили антидроновыми экранами.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Leopard-2
Град РСЗО
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