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В Японии переняли опыт российских танкистов

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Фото: Toru Hanai / Reuters
Фото: Toru Hanai / Reuters.

В Японии показали танки с антидроновыми мангалами

Танкисты Сил самообороны Японии переняли опыт Вооруженных сил России и оснастили свои танки «мангалами» для защиты от дронов. Соответствующие снимки публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».



На фотографиях показаны танки Type 90 и Type 10 с антидроновыми экранами, которые могут защитить крышу башни от сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов. При этом маневренным FPV-дронам такая конструкция не помешает поразить танк.

Type 10 остается новейшим танком Японии. Защищенность машины, которую приняли на вооружение в 2012 году, обеспечивает комбинированная броня с керамикой. Также Type 10 планируют оснастить комплексами активной защиты.

Ранее в мае стало известно, что индийскую бронетехнику начали оснащать конструкциями для защиты башни от беспилотников. Антидроновые козырьки получили боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72М1.

В феврале на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби показали модернизированный российский танк Т-90МС. Помимо «мангала», машина получила дополнительные блоки динамической защиты и модуль защиты кормы из натянутых цепей.

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