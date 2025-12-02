Российский «Новатор» испытают более массово

«Калашников»: Комплект «Новатор» испытают более массово в войсках

Российский комплект обмундирования «Новатор» испытают более массово в войсках. Об этом ТАСС на съезде молодежной организации «Народная дружина» сообщил гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Однозначно, да», — сказал руководитель.

Более массовая апробация новейшего обмундирования в войсках продолжится в 2026 году.

В сентябре гендиректор сообщил, что «Новатор» успешно прошел испытания в зоне специальной военной операции (СВО).

В мае агентство рассказало, что концерн в парке «Патриот» представил новую форму комплекта «Новатор».