Обмундирование «Новатор» испытали на СВО

940
0
+1
Комплект обмундирования «Новатор»
Комплект обмундирования «Новатор».
Источник изображения: Telegram-канал «Концерн «Калашников»

«Калашников»: Новый комплект обмундирования «Новатор» испытали на СВО

Новейший комплект обмундирования «Новатор» успешно прошел испытания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

По его словам, «Новатор» успешно прошел первый этап апробации. Концерн совместно с Минобороны прорабатывает дальнейшее развитие разработки.

«Необходимы проведение соответствующих испытаний и дальнейшая организация серийного производства. Комплект уже прошел испытания в зоне спецоперации с очень позитивным результатом», — сказал Лушников на полях всероссийского форума «Устойчивое развитие стрелковой отрасли — залог безопасности страны».

В августе стало известно, что компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») начала поставки перспективных бронешлемов с классом защиты Бр2 заказчику. Изделие обеспечивает защиту на площади более 11 квадратных дециметров.

В мае «Калашников» впервые представил новую форму из комплекта обмундирования «Новатор».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
