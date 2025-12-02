Ракеты-мишени ADM-160B: опыт применения ВСУ.

По данным китайских источников, в целях повышения давления на подразделения ПВО ВС РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) с мая 2023 года начала применять на Луганском направлении ракеты-мишени ADM-160B (они же MALD) совместно с другими средствами поражения.

В отношении ADM-160B известно, что данная ракета-мишень имеет максимальную дальность пуска 800 км, а её стоимость составляет всего 300 000 долл. США.

С учетом тактико-технических характеристик оптимальным носителем для ADM-160B были выбраны бомбардировщики Су-24М ВВС ВСУ, которые совершают пуски данных ракет-мишеней на удалении 200 км от линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Ракета-мишень ADM-160B под крылом Су-24М ВВС ВСУ

Данный образец вооружения:

иммитирует аэродинамические воздушные цели типа «самолет», «крылатая ракета»;

самостоятельно анализирует направление и местоположение источника сигнала;

выставляет в отношении РЛС адресную помеху.

Кроме того, ADM-160B позволяет средствам воздушной разведки, а именно БПЛА MQ-9B и самолетам ДРЛОиУ типа Е-3 обнаруживать РЛС ПВО ВС России, распознавать их по типам и модификациям (благодаря характеру излучаемого сигнала, частотам работы и т.д.). Также данные ракеты способны обнаруживать излучение радиостанций, что позволяет применять их для ударов по пунктам связи и управления.

Согласно классическому тактическому приему ВВС США ракеты-мишени ADM-160B необходимо применять согласованно с ракетами класса «воздух-РЛС» типа HARM и крылатыми ракетами воздушного базирования. С учетом возможностей ВВС Украины было выработано два тактических приема.

Прием 1. В целях доразведывания расположения элементов системы ПВО ВС РФ на заданном участке ЛБС украинская сторона задействовала от 3 до 5 бомбардировщиков Су-24М, которые выполняли пуск от 5 до 10 ракет-мишеней ADM-160B. Это позволяло определить точные координаты РЛС, которые в последствии поражались средствами ракетного нападения, а именно: ракетами Р-360М (модернизированный «Нептун» с сентября 2023 года), ракетами класса «воздух-РЛС» типа HARM, а также БПЛА.

В некоторых случаях задействовались ДРГ ССО ВСУ, которые запускали БПЛА-камикадзе с минимально возможной дальности.

Такое сочетание средств разведки и уничтожения позволило ВСУ уничтожить несколько РЛС 55Ж6М «Небо-М», «Предел-Е», а также станции из состава ЗРС С-400«Триумф» и С-300В4 «Фаворит».

Прием 2. Подразумевает одновременный пуск ракет-мишеней ADM-160B и средств поражения (маршрут прокладывается на малых и предельно малых высотах, а также в обход районов сосредоточения сил и средств ПВО ВС РФ) исключительно на основе данных полученных от разведывательных органов НАТО. По замыслу зарубежных специалистов по тактике, данный прием направлен на то, чтобы ПВО ВС РФ постоянно перемещало свои ЗРК, распределяло между направлениями/объектами и повышало расход зенитных средств.

Данный замысел обусловлен тем, что по данным западных специалистов ЗРС С-400 в секторе 180 градусов способна одновременно поражать 10 целей, расходуя до 20 ЗУР. При этом, суммарный боекомплект дивизиона составляет 56 ракет.

В отношении С-300ПМУ2 иностранным специалистам известно, что дивизион способен одновременно перехватывать до 6 воздушных целей, однако боекомплект ограничен 24-32 ракетами. Соответственно, для того, чтобы «нагрузить» средства управления С-400 необходимо выполнить пуск 10 ракет-мишеней ADM-160B, а для С-300ПМУ достаточно выполнить пуск 6 аналогичных ракет.

Ракеты-мишени ADM-160B на носителе

Благодаря систематической деятельности разведки ВВС НАТО в акватории Черного моря западным специалистам удалось определить, что рубежи ПВО ВС РФ в Западных и Южных регионах крымского полуострова сформированы из С-400/С-300ПМУ2, которые прикрывают «Бук-М3» и ЗРАК «Панцирь-С1».

Основные недостатки российской ПВО западные специалисты считают слабое обнаружение маловысотных целей на средней дальности и неспособность средств управления ПВО ВС РФ классифицировать ракеты-мишени и отсеивать их от более опасных целей. В связи с чем, специалисты НАТО закладывают в систему автоматического пилотирования ADM-160B маршруты, проложенные в обход мест наибольшей концентрации зенитных средств ПВО ВС РФ.

Отмечено, что только ЗРАК «Панцирь-С1» и более современные модификации благодаря своей оптико-электронной системе разведки и наведения, способны обнаружить ADM-160B на малой высоте и классифицировать таковую ракету-мишень, однако это требует заблаговременного скрытого размещения на наиболее вероятном маршруте пролета MALD. Данная ситуация позволяет американским и европейским специалистам сохранять надежду на то, что в рубежах ПВО ВС РФ существуют слабые места.

Китайские наблюдатели указывают, что ВВС США пока не передавали более современную модификацию ракеты-мишени под обозначением ADM-160C, которая укомплектована оборудованием, позволяющим вести более активную РТР и транслировать сведения о радиоэлектронной обстановке по всему маршруту полета по спутниковому каналу на любой командно-разведывательный пункт – наземный, воздушный, морской.

Источник: официальное печатное издание Китайской оружейной промышленной корпорации «Танки и бронемашины».