WSJ: вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным

203
0
0
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Вашингтон и Киев обсуждали эту тему, но не пришли к единому выводу, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада остался нерешенным после переговоров США и Украины в американском штате Флорида. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в ходе переговоров 30 ноября стороны затронули ряд тем, в том числе перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос. Гарантии безопасности для Киева также обсуждались в ходе дискуссий, однако, как указывает издание, этот вопрос остается нерешенным.

Как сообщил ранее Госдепартамент, в консультациях во Флориде со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию. 

Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
