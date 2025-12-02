Финляндия и Швеция закупают дополнительно более 300 колесных бронированных машин Sisu GTP

Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) 24 ноября 2025 года сообщило, что совместно с министерством обороны Финляндии 20 ноября заказало финской компании Sisu Auto дополнительно более 300 колесных бронированных машин Sisu GTP 4x4 класса MRAP в рамках совместной закупки для вооруженных сил Швеции и Финляндии, на общую сумму 2 млрд крон (210 млн долл). Поставки в вооруженные силы Швеции этих машин должны быть произведены в 2026-2028 годах.

Бронированная машина Sisu GTP 4x4 (TGB24) шведской армии (с) FMV

В январе 2024 года FMV, командование логистики вооруженных сил Финляндии и Sisu Auto подписали долгосрочное рамочное соглашение о финско-шведском оборонном сотрудничестве (FISE), предусматривающее поставку армиям обеих стран бронированных машин Sisu GTP 4x4. В рамках этого соглашения, в августе 2024 года Sisu Auto получила контракт на поставку армиям обеих стран 260 машин Sisu GTP, поставки были начаты в июне 2025 года. Теперь последовал новый контракт более чем на 300 единиц. Распределение машин в финском и шведском заказах не соообщается. Sisu Auto сообщила, что на данный момент поставила около 120 машин. В вооруженных силах Швеции эти машины официально обозначаются как Тerrängbil 24 (TGB24).

Опытный образец базовой машины Sisu GTP был впервые представлен компанией Sisu Auto в начале 2018 года. В апреле 2018 года первый прототип Sisu GTP был передан для испытаний министерству обороны Финляндии. В июне 2020 года финское оборонное ведомство заказало первые шесть машин для войсковых испытаний, а 2022 и 2023 годах - 38 серийных машин, в том числе четыре в исполнении GPV. Швеция в начале 2024 года заказала и получила в августе 2024 года 20 машин, в том числе 10 единиц в исполнении GPV. Кроме того, в марте 2024 года шведская армия заказала 10 единиц Sisu GTP в исполнении машин радиационной, химической и биологической разведки (РХМ), а затем в августе 2024 года 10 машин для размещения РЛС войсковой ПВО Saab Giraffe 1X.

Согласно даннным разработчика, Sisu GTP является модульной бронированной машиной, имеющей максимальный боевой вес 16,5 тонн и максимальный вес полезной нагрузки до 4500 кг (до 5000 кг в варианте GPV) (включая массу возможного дополнительного бронирования). Уровни баллистической и противоминной защиты не раскрываются (иногда базовым вариантом баллистической защиты STANAG 4569 Level 1). С целью усиления противоминной защиты, боевое/десантное отделение выполнено вывешенным отдельным от рамы машины - обеспечивая V-образное днище боевого/десантного отделения при плоском днище самой машины (что обеспечивает хорошую проходимость по снегу). Для защиты экипажа и десанта используется нераскрываемый комплекс мероприятий, именуемый технологией SISU Crew Body.

Машина использует "аутомотивные компоненты" грузовых машин Sisu и Unimog, и оснащена независимой подвеской всех четырех колес с осями Texelis T700 и механизмом блокировки дифференциала обеих мостов. На серийных машинах устанавливаются дизельный двигатель Mercedes-Benz OM926 мощностью 308 л.с., 6-скоростная автоматическая трансмиссия Allison 3500SP и раздаточная коробка ZF VG750. Длина корпуса 6 м, высота 2,5 м, ширина 2,5 м. Машина развивает максимальную скорость более 100 км/ч. Запас хода до 700 км. Используются шины 365/80 R20.

Машины изготавливаются в двух основных исполнениях - Sisu GTP с объемным бронекорпусом вместимостью штатно 10 человек (включая экипаж, возможно увеличение до 16 человек), и Sisu GPV, имеющем двухрядную бронекабину вместимостью четыре или пять человек с расположенным сзади кузовом или платформой для установки целевой нагрузки. В рамках контрактов 2024 и 2025 годов армиями Швеции и Финляндии был заказан ряд специальных вариантов на этих базах, включая командно-штабные, медицинские и машины РХМ.

Бронированная машина Sisu GPV 4x4 (TGB24) шведской армии (с) FMV