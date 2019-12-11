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Финская бронированная машина SISU GPV

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Оборонное подразделение Sisu Defence финской автомобилестроительной компании Sisu Auto обнародовало информацию о разработке модифицированного "многоцелевого" варианта ранее представленной бронированной машины SISU GTP класса MRAP c колесной формулой 4х4, получившего обозначение SISU GPV (General Purpose Vehicle).

Финская бронированная машина SISU GPV (General Purpose Vehicle) (с) Sisu Auto

В отличие от демонстрировавшихся опытных образцов SISU GTP, имевших объемный бронекорпус с вместимостью от 10 до 16 человек (включая экипаж), машина SISU GPV имеет двухрядную бронекабину вместимостью четыре или пять человек с расположенным сзади кузовом или платформой для установки целевой нагрузки. На SISU GPV применены "более мощный" дизельный двигатель Mercedes-Benz OM926 мощностью 300 л.с. (тип и мощность двигателя машины GTP официально не раскрывались) и 6-скоростную автоматическую коробку передач Allison 3500SP, а также обновленную трансмиссию.

Напомним, что опытный образец базовой машины SISU GTP был впервые представлен в 2018 году. Подобно другой финской MRAP-оподобной машине PMPV компании Protolab (также использующей "аутомотивную" часть производства Sisu Auto), бронированная машина SISU GTP изначально предлагается главным образом в качестве относительно недорогой замены имеющемуся в финской армии значительному парку бронетранспортеров производства Sisu серии ХА (SISU Pasi) с колесной формулой 6х6 выпуска 1980-х годов. В апреле 2018 года первый прототип SISU GTP был передан для испытаний министерству обороны Финляндии.

Согласно даннным разработчика, SISU GTP является модульной бронированной машиной, имеющей максимальный боевой вес 14 тонн и максимальный вес полезной нагрузки до 4500 кг (до 5000 кг в варианте GPV) (включая массу возможного дополнительного бронирования). Уровни баллистической и противоминной защиты не раскрываются. С целью усиления противоминной защиты, боевое/десантное отделение выполнено вывешенным отдельным от рамы машины - обеспечивая V-образное днище боевого/десантного отделения при плоском днище самой машины (что обеспечивает хорошую проходимость по снегу). Для защиты экипажа и десанта используется нераскрываемый комплекс мероприятий, именуемый технологией SISU Crew Body. Длина корпуса 6 м, высота 2,5 м, ширина 2,5 м. Машина оснащена независимой подвеской всех четырех колес и механизмом блокировки дифференциала обеих мостов. Максимальнаяю скорость более 100 км/ч. Запас хода до 700 км. Используются шины 365/80 R20.

Известные заказчики на машины SISU GTP и GPV пока отсутствуют. В ноябре 2018 году машина SISU GTP была выбрана в тендере министерства обороны Латвии на бронированную машину с колесной формулой 4х4, однако готовившийся к подписанию контракт с Sisu Auto на их закупку стоимостью 200 млн долл был опротестован латвийскими контрольными органами ввиду нарушения тендерных процедур, и в августе 2019 года министерство обороны Латвии перезапустило тендер.

Финская бронированная машина SISU GPV (General Purpose Vehicle) (с) Sisu Auto

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  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Финляндия
Компании
Allison
Daimler AG
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