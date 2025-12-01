Польша выбрала шведские подводные лодки проекта А26

26 ноября 2025 года заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о решении правительства Польши выбрать проект шведской подводной лодки А26 в длительно шедшем тендере по программе Orka по приобретению трех новых неатомных подводных лодок для польского флота. По заявлению министра национальной обороны Польши, польско-шведское межправительственное соглашение по вопросу строительства для ВМС Польши трех подводных лодок проекта А26 должно быть подписано до конца 2025 года. Затем, не позднее второго квартала 2026 года, должно быть подписано непосредственное контрактное соглашение со шведской группой Saab АВ. Его детали являются предметом переговоров, но ожидаемая стоимость контракта превышает 10 миллиардов польских злотых (2,74 млрд долл). Поставка головной подводной лодки ВМС Польши весьма оптимистично запланирована на 2030 год.

Изображение шведской неатомной подводной лодки проекта А26 (с) Saab

Строительство всех трех подводных лодок будет осуществлено в Швеции на судостроительном предприятии Saab Kockumsvarvet в Карлскроне. Кроме того, в качестве временного решения до ввода в строй этих лодок для подготовки польского личного состава польскому флоту будет передана одна подводная лодка более старого типа из состава ВМС Швеции (пока не сообщается, будет ли это лодка проекта A17 или A19). Обучение польского личного состава на этой лодке должно начаться в 2026 году, а ее прибытие в Польшу запланировано на 2027 год.

В качестве компенсационных решений шведская сторона обязались закупить польское вооружение и технику для шведских вооруженных сил, включая строительство на польской верфи спасательного судна подводных лодок для ВМС Швеции, аналогичного судну, начатому строительством 26 ноября на верфи PGZ Stocznia Wojenna в Гдыне для ВМС Польши по программе Ratownik.

Программа Orka закупки новых подводных лодок для ВМС Польши безуспешно тянется с конца 1990-х годов, однако теперь, благодаря ставшим реальным возможностям ее финансового обеспечения, наконец, приблизилась к реальному воплощению. В текущем тендере, запущенном в 2023 году, рассматривались предложения неатомных подводных лодок от шести иностранных поставщиков: немецкого объединения TKMS с подводными лодками проекта 212CD, итальянской Fincantieri с подводными лодками проекта 212NFS, шведской Saab АВ с подводными лодками проекта A26, французской Naval Group с подводными лодками проекта Scorpène, испанской Navantia с подводными лодками проекта S-80А и южнокорейской Hanwha Ocean с подводными лодками проектов HDS 2300 и KSS-III PL.

Сейчас ВМС Польши имеют в строю только дизель-электрическую подводную лодку Orzeł (бортовой номер "291") советской постройки проекта 877Э, которая находится в строю с 1986 года, и, видимо, фактически малобоеспособна .

Большие неатомные подводные лодки нового поколения проекта А26 были разработаны для ВМС Швеции изначально шведской компанией Kockums, приобретенной летом 2014 года группой Saab AB у германского объединения ThyssenKrupp Industrial Solutions и ставшей Saab Kockums. 30 июня 2015 года шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) подписало с Saab AB контракт стоимостью 7,6 млрд шведских крон (около 945 млн долл по тогдашнему курсу) на постройку для ВМС Швеции двух подводных лодок проекта А26 cо сроком сдачи в 2022 и 2023 годах. Две эти лодки Blekinge и Skåne строятся на судостроительном предприятии Saab Kockumsvarvet в Карлскроне с 2015 и 2019 годов, однако обе лодки превратились в долгострой из-за постоянных доработок и переработок проекта и проблем верфи, и 27 августа 2021 года FMV заключило с Saab обновленный дополнительный контракт на сумму 5,2 млрд крон (около 600 млн долл) на продолжение их строительства и доработку проекта, со сдачей уже в 2027-2028 годах. Наконец, в октябре 2025 года FMV заключило с Saab новый контракт стоимостью 9,6 млрлд крон на достройку этих двух лодок со вводом их в строй в 2031 и 2033 годах соответственно, а общая стоимость программы их строительства составит 25 млрд крон (2,65 млрд долл) по нынешнему курсу.

В свете такой "успешности" шведской программы А26 выбор Польшей данного проекта несколько удивителен, однако, видимо, во многом мотивировался политическими факторами.

Лодки проекта А26 в исполнении для ВМС Швеции являются достаточно крупными кораблями полным подводным водоизмещением около 2100 тонн и длиной 66,1 м, оснащенными воздухонезависимой энергетической установкой с применением двигателей Стирлинга так называемого "пятого поколения" производства Saab Kockums, и оснащенными в носовой части, помимо торпедного вооружения (четыре 533-мм и два 400-мм торпедных аппарата), специальным отсеком Мultimission Рortal (MMP) диаметром 1,6 м для размещения необитаемых либо обитаемых подводных аппаратов или дополнительного количества торпед.

Конкретные характеристики и комплектация варианта проекта А26, выбранного ВМС Польши, пока неизвестны. В 2017 году Saab Kockums представила три варианта экспортных проектов подводных лодок на основе проекта А26 - Pelagic (уменьшенный, длина 50 м), Оceanic (на основе базового, длина 65 м, увеличенная дальность плавания) и Oceanic (Extended Range) (увеличенный, длина более 80 м). Экспортные лодки могут быть оснащены в разных количествах разработанными Saab Kockums шестизарядными вертикальными пусковыми установками цилиндрического типа, предназначенными в первую очередь для запуска крылатых ракет Tomahawk. Известно, что требования ВМС Польши по программе Orka включали оснащение подводных лодок крылатыми ракетами.

