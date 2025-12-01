ЦАМТО, 28 ноября. Правительство Индии намерено углублять оборонное сотрудничество c Россией. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны Раджеш Кумар Сингх в ходе саммита по нацбезопасности, организованного агентством ANI.

Р.К.Сингх отметил, что визит президента России Владимира Путина в Индию в начале декабря будет сосредоточен на "более широких аспектах оборонного сотрудничества", добавив, что обсуждения могут затронуть и возможность заказа дополнительных комплектов ЗРС С-400.

"Потенциальное приобретение дополнительных С-400 не исключено, но никаких объявлений на этой встрече не ожидается. Встреча будет посвящена более широким аспектам институционального сотрудничества в сфере обороны между двумя сторонами, и мы постараемся добиться того, чтобы некоторые из задержек в поставках вооружений были устранены", – цитирует "РИА Новости" Р.К.Сингха.

Замглавы Минобороны Индии отметил, что Москва заверила Нью-Дели, что поставит оставшиеся батареи С-400 в 2026-2027 ф.г.

"Есть ряд других программ, которые мы обсудим и постараемся ускорить, включая крупные программы, такие как модернизация самолетов "Су", – добавил он.

Справочно: возглавляемый премьер-министром Индии комитет по безопасности (CCS) в ближайшее время должен одобрить план по модернизации первой партии из 84 истребителей Су-30МКИ стоимостью 63 млрд. рупий (всего на вооружении ВВС Индии состоит 259 Су-30МКИ).

Комментарий ЦАМТО

Таким образом, Раджеш Кумар Сингх подтвердил информацию о том, что на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина, запланированной на 5 декабря, может быть затронут вопрос о приобретении дополнительных комплектов ЗРС С-400 "Триумф", которые отлично зарекомендовали себя в ходе операции "Синдур".

Как уже сообщал ЦАМТО, в минувшую среду возглавляемый премьер-министром комитет по безопасности (CCS) одобрил закупку большого количества ракет для уже состоящих на вооружении ЗРС С-400 на сумму 100 млрд. рупий (свыше 1,1 млрд. долл.) с дальностью перехвата 100, 200, 250 и 380 км для пополнения запасов, использованных в ходе боев с Пакистаном, а также для создания резервов.

"Министерство обороны также уже одобрило комплексный годовой контракт на техническое обслуживание ЗРС С-400. Россия создаст в Индии для них центр по техническому обслуживанию и ремонту", – сообщил источник The Times of India.

Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Первый полковой комплект был получен в декабре 2021 года, второй – в апреле 2022 года, третий – в феврале 2023 года. Системы были развернуты для обеспечения противовоздушной обороны на границе с Китаем и Пакистаном.

Главы военных ведомств России и Индии Андрей Белоусов и Раджнат Сингх на полях встречи министров обороны стран ШОС в Циндао 26 июня 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Ожидается, что оставшиеся два комплекта будут поставлены в 2026 и 2027 году. Российский министр заверил своего индийского коллегу в своевременном выполнении достигнутых договоренностей.