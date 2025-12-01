Войти
Минобороны России раскрыло дальность применяемых в СВО «Ланцетов»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Минобороны России: БПЛА «Ланцет» поражают цели на дальности 100 километров

Операторы высокоточного барражирующего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО) выполняют воздушную разведку и наносят точечные удары по целям на дальности до 100 километров. Об этом сообщило Минобороны России.

По словам оператора-сапера соединения спецназа группировки войск «Центр» младшего сержанта Дениса Тартумашева, данные БПЛА используются, в частности, для уничтожения бронированной техники, танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты, артиллерийских орудий, самоходных орудий, станций наземного управления и систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу отметил, что летальность российских дронов-камикадзе «Ланцет» кратно усилилась.

Также в ноябре компания-производитель ZALA сообщила, что барражирующие боеприпасы российского ударно-разведывательного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков Вооруженных сил Украины, в том числе свыше 60 танков производства стран НАТО — Abrams (США), Leopard 2 (Германия) и Challenger 2 (Великобритания).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
Компании
Беспилотные системы
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
