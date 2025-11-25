TNI: Летальность российских дронов-камикадзе «Ланцет» кратно усилилась

Летальность российских дронов-камикадзе «Ланцет» кратно усилилась. Об этом заявляет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

По данным автора, новые усовершенствования беспилотников фактически удваивают их продолжительность полета в воздухе, существенно расширяя дальность их действия. Обозреватель подчеркнул, что улучшенные варианты дронов 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК, недавно презентованные российской компанией ZALA, обладают вдвое большей продолжительностью полета, по сравнению с базовыми моделями.

Сучиу заключает, что новые усовершенствования сделали «Ланцеты» еще более летальными, что вместе с их относительно невысокой стоимостью представляет наибольшую опасность в качестве фактора, повышающего успех Вооруженных сил России на современном поле боя.

Ранее ZALA сообщила, что барражирующие боеприпасы российского ударно-разведывательного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В вышеуказанное число входят свыше 60 танков производства стран НАТО — Abrams (США), Leopard 2 (Германия) и Challenger 2 (Великобритания).

Также в ноябре компания заметила, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции четыре тысячи раз применили одноразовые разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты «Ланцет».