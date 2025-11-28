"Алмаз-Антей" примет участие в международной оборонной выставке EDEX 2025 в Египте

ЦАМТО, 27 ноября. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в четвертой международной оборонной выставке EDEX 2025, которая пройдет в столице Арабской Республики Египет с 1 по 4 декабря.

В Каире Концерн представит модели боевых средств из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности "Антей-4000", которая предназначена для поражения современных и перспективных средств воздушного нападения (СВН). В частности, ЗРС "Антей-4000" служит для поражения самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе, выполненных по технологии "стелс"), радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех, а также оперативно-тактических, тактических, аэробаллистических, крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности. Данная ЗРС позволяет обеспечить надежную защиту административных, промышленных и военных объектов, группировок войск.

На стенде Концерна можно будет также увидеть модели зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности "Викинг", который предназначен для обороны войск и объектов, в том числе в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия. Этот всепогодный, высокомобильный, многоканальный комплекс способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "стелс", тактических баллистических и крылатых ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных наземных и надводных целей. Пункт боевого управления (ПБУ) комплекса может обеспечивать прямое взаимодействие с боевыми машинами ЗРК малой дальности, радиолокационными станциями (РЛС) и батарейными командными пунктами, позволяя организовать эшелонированную противовоздушную оборону. В самоходную огневую установку, а также радиолокатор подсвета и наведения встроены элементы командного пункта, что позволяет организовать без ПБУ оперативные мобильные группы ПВО. Боевые средства комплекса могут изготавливаться на базе гусеничного или колесного шасси повышенной проходимости и имеют возможность дистанционного управления боевой работой с выносных рабочих мест.

На EDEX 2025 Концерн продемонстрирует модели боевых машин ЗРК малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К" и автономных боевых модулей ЗРК "Тор-М2КМ", размещенных на автомобильном шасси, полуприцепе и палубе корабля.

ЗРК семейства "Тор" предназначены для противовоздушной обороны как важных объектов, так и войск, в том числе на марше, от ударов самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, а также БПЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке. Время развертывания данных ЗРК из походного положения в боевое составляет не более трех минут. В своем классе "Тор" отличает высокая мобильность, простота эксплуатации, экономичность, а также способность вести стрельбу в движении.

Кроме того, будет представлена модель боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)" на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386, которая предназначена для непосредственного прикрытия подразделений от СВН во всех видах боя, в том числе на марше. "Тайфун-ПВО(Э)" оснащен радиостанцией семейства "Акведук", аппаратурой навигации "Азимут", станком с прицельным комплексом для пулемета типа "Корд". Боевая машина обеспечивает транспортировку пяти человек: командир отделения, два стрелка-зенитчика, пулеметчик, водитель-электрик.

В ходе выставки "Алмаз-Антей" продемонстрирует модель передвижного комплекта ремонтно-диагностического оборудования "Редиком", который предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию и восстановительному ремонту вооружения и военной техники ПВО в местах их дислокации.

На экспозиции Концерна можно будет ознакомиться со средствами контроля воздушного пространства, которые в числе прочего применяются для обнаружения, измерения координат, сопровождения, опознавания воздушных объектов и перспективных СВН при воздействии интенсивных активных, пассивных и комбинированных помех, а также огневого подавления.

В частности, будут представлены модели радиолокационного комплекса (РЛК) 103Ж6Е, РЛС 59Н6-ТЕ, 55Ж6УМЕ, 1Л122-1Е, комплекса средств защиты (КСЗ) 1К145Е, вертолетного комплекса радиолокационной разведки наземных целей (ВК РРНЦ) 1К130Е.

Мобильный многопозиционный РЛК 103Ж6Е позволяет в условиях сложной помеховой обстановки обнаруживать и сопровождать перспективные СВН, в том числе малоразмерные и малозаметные, разработанные по технологии "стелс", определять государственную принадлежность воздушных объектов, пеленговать постановщики активных шумовых помех. Комплекс способен работать в различных диапазонах волн (метровом и сантиметровом), что позволяет при большой дальности обнаружения сохранять высокую точность измерения координат.

Мобильная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона волн средних и больших высот 59Н6-ТЕ предназначена для оснащения радиотехнических подразделений при работе в составе автоматизированных группировок, решает задачи обнаружения аэродинамических, баллистических и гиперзвуковых целей.

Подвижная трехкоординатная РЛС средних и больших высот дежурного режима 55Ж6УМЕ предназначена для обнаружения и сопровождения различных классов воздушных объектов, малоразмерных и малозаметных, выполненных по технологии "стелс", в различных помеховых условиях, измерения трех координат воздушных объектов и их государственной принадлежности, пеленгации источников излучения радиопомех.

Малогабаритная многофункциональная трехкоординатная РЛС 1Л122-1Е используется для обнаружения воздушных объектов, в том числе БПЛА, а также радиолокационного обеспечения полетов на полевых и временных аэродромах.

КСЗ 1К145Е предназначен для обеспечения защиты командных пунктов мотострелковых соединений, артиллерийских полков, дивизионных артиллерийских групп и зенитных ракетных комплексов за счет своевременного обнаружения атакующих элементов высокоточного оружия, а также их радио- и оптико-электронного подавления.

ВК РРНЦ 1К130Е служит для ведения радиолокационной разведки движущихся и неподвижных наземных объектов, обработки информации и оперативного информирования командных пунктов и других потребителей о сопровождаемых целях.

В Каире "Алмаз-Антей" представит также изделия для обнаружения наземных целей: натурные образцы РЛС "Фара-ВР", "Сова", 1Л277 и модели РЛС СНАР-10М1, РЛК 1Л260-Е, 1К148Э, а также подвижного разведывательного пункта ПРП-5 (на колесном и гусеничном шасси).

Данные средства позволяют осуществлять разведку огневых позиций минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, зенитных ракетных комплексов, стартовых позиций ракет противника по выстрелу (залпу, пуску), а также обслуживание стрельбы (контроль ударов) своих аналогичных вооружений. Кроме того, они способны осуществлять обнаружение наземных (надводных) неподвижных и движущихся целей в любое время суток и при любой погоде, в том числе и в условиях отсутствия оптической видимости. РЛС "Сова" и 1Л277 могут применяться в качестве охранных станций как самостоятельно, так и в составе комплексных систем контроля объектов. ПРП-5 предназначен для ведения разведки объектов противника и обслуживания стрельбы наземной артиллерии в различных погодных условиях.

В Каире на стенде Концерна также будет представлено новое поколение комплекса средств автоматизации управления воздушным движением "СИНТЕЗ-АРЗ". Комплекс предназначен для сбора, обработки и отображения информации о воздушной обстановке, плановой информации, аэронавигационной и метеорологической информации, тренировки диспетчеров в целях обслуживания воздушного движения, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".