Подготовка российской ракеты Х-101 к пуску впервые попала на видео

Подготовка КРВБ Х-101 к применению
Подготовка КРВБ Х-101 к применению.
Источник изображения: invoen.ru

Подготовка крылатой ракеты Х-101 к пуску впервые попала на видео

Подготовка российской крылатой ракеты Х-101 к пуску впервые попала на видео. Соответствующий ролик в сети VK опубликовала «Российская газета».

На видео продемонстрированы мероприятия по подготовке к боевому применению стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ, который получает ракету Х-101. В ролике можно увидеть, как к самолету подкатили тележку с 7-метровой и 2,4-тонной ракетой, которую при помощи лебедки подняли к пилону левого крыла самолета.

Ранее Telegram-канал «Повернутые на войне» заметил, что атаковавшую радиозавод «Орион» в Тернополе ракету Х-101 сняли крупным планом.

В июне польское издание Оnet написало, что крылатая ракета Х-101 способна бить по всей территории Украины.

В неядерном оснащении Х-101 несет 400-килограммовую фугасную боевую часть. В термоядерном оснащении мощность снаряда регулируется. Отличительной особенностью Х-101 является пониженная радиолокационная заметность и при необходимости наличие системы постановки помех. Ракеты переносятся стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160. Дальность действия ракеты составляет 2,5 тысячи километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ту-160
Ту-95
Х-101
Проекты
Ядерный щит
