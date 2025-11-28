Погоня ракеты России за МиГ-29 ВСУ попала на видео

Погоня российской ракеты за украинским истребителем МиГ-29 попала на видео

Погоня российской ракеты за истребителем МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала на видео. На ролик обратил внимание Telegram-канал «Воевода Вещает».

По словам украинского летчика, ракета была запущена российским истребителем с дистанции 45 километров.

«Доказательств никаких не приводится. Только взгляд напряженный — но тут причины могут разные присутствовать. Если пуск по нему действительно был (на слово противнику не верим), то в этот раз пилоту повезло. Второго шанса наши истребители могут и не дать, тогда придется пианино заказывать», — говорится в публикации.

В сентябре американский портал TWZ заметил, что у ВСУ мог появиться минимум один истребитель МиГ-29, который ранее принадлежал Азербайджану, хотя изначально был украинским.

В том же месяце «Воевода Вещает» сообщил, что на украинских истребителях МиГ-29 заметили копию российской умной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.