Кононенко: создание РОС позволит России не зависеть от санкций

Герой РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса подчеркнул, что "это вопрос национальной безопасности и технологического развития"

БАЙКОНУР, 26 ноября. /ТАСС/. Создание Российской орбитальной станции (РОС) позволит РФ сохранить собственную пилотируемую программу вне зависимости от решений и санкций зарубежных стран. Об этом ТАСС заявил Герой РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

"С одной стороны, объявление Роскосмосом о создании Российской орбитальной станции является знаковым событием. Это логичный и ожидаемый шаг, обусловленный несколькими факторами. Техническое старение МКС. Планирование ее преемника - это не удар, а необходимость и проявление дальновидности. Национальный суверенитет и стратегическая автономия. Любая космическая держава стремится к независимому доступу в космос. Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран. Это вопрос национальной безопасности и технологического развития", - сказал Кононенко.