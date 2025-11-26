Войти
Военный ответил на признание в США бесполезными двух атомных подлодок ВМФ России

Фото: Mil.ru / Wikimedia
Фото: Mil.ru / Wikimedia.

Дандыкин назвал беспочвенным признание в США бесполезными двух подлодок РФ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал беспочвенным признание в США бесполезным чудом двух атомных подводных лодок проекта 945А «Кондор» Военно-морского флота (ВМФ) России — К-534 «Нижний Новгород» и Б-336 «Псков». Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это лодки еще советской постройки. Они в титановом корпусе. Титан — это сложная работа, и он имеет свое преимущество», — отметил Дандыкин.

Военный эксперт рассказал, что лодки проекта 945А «Кондор» ВМФ России во многом испортили настроения американских моряков.

«В частности, одна из лодок такого проекта столкнулась с американской подводной лодкой Baton Rouge. После столкновения нашу немножко подремонтировали, а Baton Rouge списали. Поэтому я не понимаю, к чему это заявление. Это какая-то непонятная бравада, на мой взгляд», — заключил он.

Ранее обозреватель американского издания National Security Journal Джек Бакби заявил, что две атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 945А «Кондор» ВМФ России — К-534 «Нижний Новгород» и Б-336 «Псков» — являются бесполезным чудом.

Бакби замечает, что из-за дороговизны титановой конструкции было построено всего две АПЛ проекта 945А «Кондор», которые в настоящее время якобы иногда принимают участие в учениях, но «мало что делают для формирования глобального подводного баланса сил».

