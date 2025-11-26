Войти
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

NSJ: Две атомные подлодки проекта 945А «Кондор» ВМФ России бесполезны

Две атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 945А «Кондор» Военно-морского флота (ВМФ) России — К-534 «Нижний Новгород» и Б-336 «Псков» — являются бесполезным чудом, утверждает обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Джек Бакби.

Автор напоминает, что АПЛ проекта 945А «Кондор» получили двухкорпусную конструкцию из прочного титанового сплава, благодаря которой были способны погружаться на большие глубины и имеют низкую гидроакустическую заметность. «На бумаге они проектировались как элитные охотники за подлодками времен холодной войны, способные преследовать американские субмарины в суровых арктических водах. На практике же они играют лишь второстепенную роль в стратегии», — утверждает обозреватель.

Бакби замечает, что из-за дороговизны титановой конструкции было построено всего две АПЛ проекта 945А «Кондор», которые в настоящее время якобы иногда принимают участие в учениях, но «мало что делают для формирования глобального подводного баланса сил».

Тем не менее автор признает, что с технической точки зрения К-534 «Нижний Новгород» и Б-336 «Псков» являются «титановым чудом» и впечатляют, поскольку «представляют собой редкие образцы инженерной мысли». «Это серьезная машина, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками, скрытностью и способностью бросать вызов вражеским подводным лодкам на большой глубине и в арктических условиях», — пишет автор, добавляя, что «это не имеет значения».

В октябре 2024-го журнал The National Interest признал российские АПЛ проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» лидерами рейтинга лучших субмарин мира в 2024 году.

В феврале того же года ТАСС со ссылкой на близкий к флоту источник сообщил, что АПЛ проекта 945А «Кондор», которые остаются единственными титановыми АПЛ в составе ВМФ России, ожидают ремонта с модернизацией.

№1
26.11.2025 17:21
Уважаемый редактор!
Обращаю внимание на вашу перепечатку публикации Джека Бакби из Lenta.ru. Этот автор известен своими фашистскими взглядами и русофобией. Распространение информации о нём можно расценивать как пособничество в информационной войне с Западом. Особенно это касается его высказываний о бесполезности российских подводных лодок, которые можно назвать крайне непрофессиональными. Тем более в военном издании.
К сожалению, многие российские интернет-издания перепечатали статью Джека Бакби. Это свидетельствует о том, что в условиях СВО пятая колонна в журналистских кругах России чувствует себя комфортно. Я лично крайне разочарован этим фактом.
0
Сообщить
