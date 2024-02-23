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Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

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АПЛ "Псков"
Многоцелевая атомная подводная лодка «Псков» проекта 945А «Кондор» у пирса в бухте Ара. 2006 год.
Источник изображения: С. Кузнецов / www.submarina.org

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Псков» и «Нижний Новгород» проекта 945А «Кондор», которые остаются единственными титановыми АПЛ в составе Военно-морского флота (ВМФ) России, ожидают ремонта с модернизацией. Об этом близкий к флоту источник сообщил ТАСС.

«Первоначально планировалось, что в ходе работ титановые корпуса подлодок останутся без доработки, а все системы станут новыми. Но пока эта концепция не реализуется. Ремонт титановых лодок не начинался», — сказал собеседник агентства.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

Первую многоцелевую АПЛ проекта «Кондор» спустили на воду в 1989 году. Подлодки этого проекта считались самыми малозаметными АПЛ Советского флота. Подлодки «Кондор» получили шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, которые позволяли нести стратегические крылатые ракеты С-10 «Гранат».

Ранее в феврале источник ТАСС сообщил, что АПЛ «Иркутск» проекта 949М Тихоокеанского флота в 2023 году спустили на воду. Ремонт и модернизация подлодки продолжается у причальной стенки.

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Страны
Россия
Продукция
К-132 Иркутск
Проекты
945 Барракуда
945А Кондор
ТОФ
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1 комментарий
№1
23.02.2024 01:21
Разъединственные АПЛ которым можно доверять.
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